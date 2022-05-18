روسيا تعلن طرد دبلوماسيين فرنسيين من موسكو

أفادت وسائل إعلام روسية، أن الخارجية الروسية استدعت السفير الفرنسي في موسكو لتسليمه قرار طرد دبلوماسيين فرنسيين.
وذكرت وسائل الإعلام، أنه تم استدعاء السفير الفرنسي للاحتجاج على "الممارسات الفرنسية" في حق الدبلوماسيين الروس.
فى غضون ذلك، طالبت السلطات الأوكرانية روسيا بتبادل 265 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال الـ24 ساعة الماضية، بأسرى حرب من القوات الروسية لديها .
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن المطالبة الأوكرانية جاءت بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استسلام 265 جنديا أوكرانيا ، تحصنوا في مصنع أزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع الأسرى وفق القانون الدولي.
وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار قد أكدت في إفادة صحفية أمس الثلاثاء، أن كييف لن تكشف عن عدد المقاتلين داخل المصنع حتى يصبح الجميع بأمان.
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