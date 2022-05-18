

ونقلت شبكة روسيا اليوم، الاخبارية، عن بيان الوزارة "أن لافروف التقى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ووزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، الذي يزور العاصمة الروسية موسكو حاليا، مضيفة أن لافروف "أعرب خلال اللقاء عن تعازيه بوفاة أبو عاقلة المأساوية في 11 مايو الحالي، كما أيد مطالبة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء تحقيق شامل وموضوعي في مقتلها".



وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الفنزويلي كارلوس فاريا، عزمهما المتبادل على تعزيز التعاون الروسي الفنزويلي على الساحة الدولية.



ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن بيان وزارة الخارجية الروسية أن الجانبين ناقشا في اتصال هاتفي الثلاثاء، قضايا الساعة، وأكدا عزمهما المتبادل على تعزيز التعاون الروسي الفنزويلي على الساحة الدولية، والذي يقوم على أساس الرغبة في بناء نظام عالمي أكثر عدالة، وضمان السلام والأمن العالميين.