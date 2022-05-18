رجال ترامب فى المقدمة.. 22 من 25 مرشحا يفوزون بالانتخابات التمهيدية

كتبت: نهال أبو السعود

توجه الناخبون الأمريكيون الى صناديق الاقتراع أمس الثلاثاء للانتخابات التمهيدية في ولاية بنسلفانيا ونورث كارولينا وكنتاكي وأيداهو وأوريجون وسط موسم منتصف المدة الذي سيختبر قوة التأييد لكل من الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.

وفقا لشبكة ايه بي سي، فاز ما لا يقل عن 22 مرشحًا مؤيدًا من 25 مرشح من المدعومين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ ومجلس النواب والحاكم (معظمهم في السباقات غير التنافسية) ليلة الثلاثاء.

ساعدت السباقات الأولية اللاحقة في خمس ولايات ، بما في ذلك بعض ساحات القتال ، في إلقاء الضوء ليلة الثلاثاء على الشكل الذي قد تبدو عليه بقية الجولات النصفية.

وبحسب التقرير، حقق الرئيس السابق دونالد ترامب فوزًا كبيرًا في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لسباق حاكم ولاية بنسلفانيا بنجاح السناتور دوج ماستريانو ، وهو مرشح شعبي من المحافظين حضر تجمع " أوقفوا السرقة" في واشنطن يوم 6 يناير، وتم استدعاء الحاكم من قبل لجنة 6 يناير ويفترض تأييدًا كاملًا لنظرية المؤامرة المكشوفة بأن الانتخابات العامة لعام 2020 قد تم التلاعب بها وسرقتها من ترامب.

عل الجانب الاخر فشل التقدميون في الاستحواذ على الدائرة الرابعة للكونجرس في ولاية كارولينا الشمالية بفقدان شاغل الوظيفة نيدا علام ، مسؤول المقاطعة البالغ من العمر 28 عامًا المدعومة من السيناتور التقدمي إليزابيث وارين وبيرني ساندرز.