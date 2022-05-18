رئيس جامعة المنيا يفتتح المعرض السنوى الثالث لطلاب "الفنون الجميلة".. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، المعرض السنوى الثالث الذى نظمه قسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، لعرض أعمال وأنشطة الطلاب الفنية خلال عامهم الدراسى.

حضر المعرض الدكتور هشام محمد حسن الجباس، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، والدكتورة سهير عبد الرحيم، رئيس قسم الديكور، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

وأثنى رئيس الجامعة على أعمال طلاب قسم الديكور، وعلى الجهد المبذول من الكوادر الفنية بالقسم، مشيدًا بالمستوى المتميز لطلاب الكلية، والذى يعكس الحس الفنى والجمالى لديهم، وارتفاع مستوى مهاراتهم، مؤكدًا حرص الجامعة ورعايتها لطلابها فى جميع التخصصات، بما يُسهم فى تحقيق الغايات الأسمى وزيادة انتماء ولاء الطلاب لجامعتهم وكلياتهم، من خلال دعمهم وإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم، ومن ثَم تحقيق التميز العلمى والحصول على أعلى مستويات النجاح خلال دراستهم الجامعية.

وقد ضم المعرض مجموعة أعمال فنية متنوعة نتاج أعمال طلاب قسم الديكور بجميع الفرق، اشتملت تلك الأعمال على دراسات تشكيلية تحليلية وتصميمات تعبيرية لنماذج مستوحاه من الطبيعة الصامتة، كما ضمت تصميمات داخلية، وفنون تعبيرية داخلية بحكم طبيعة عمل دراسة الطلاب، وطبيعة دراسة تخصصاتهم التي تدور حول تصميم الشقق السكانية والمطاعم والفنادق، بالإضافة إلى تصميمات اللاند سكيب، وكذلك أعمال طلابية جسدها طلاب الفنون التعبيرية، شملت تصميمات لديكور مسرح و سينما وتلفزيون، وجميع التصميمات المتعلقة بطبيعة العمل الدرامي وما يدور حولها من إضاءة وملابس.























































































