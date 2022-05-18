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رئيس جامعة الأقصر يستقبل وكيل دير السريان ضمن أنشطة مركز البحوث لبحث التعاون

الأربعاء، 18 مايو 2022 04:32 م
رئيس جامعة الأقصر يستقبل وكيل دير السريان ضمن أنشطة مركز البحوث لبحث التعاون رئيس جامعة الأقصر يستقبل وكيل دير السريان القبطي
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، الراهب القس كاراس السرياني، وكيل دير السريان التاريخى القبطى بوادى النطرون، فى إطار تحقيق التعاون بين الدير ومركز البحوث والدراسات الإسلامية والقبطية بكلية الآثار بالجامعة، حيث حضر اللقاء الدكتور محمود السيد رئيس قسم الترميم بكلية الآثار، وعضو بالمركز، والدكتور عثمان الأشقر، مدرس بالكلية وعضو بالمركز، والدكتور فرج الحسيني، المدرس بالكلية، والمهندس بيشوى صبري.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تبادل الاستفادة بين المركز والدير، باعتباره من أقدم الأديرة المصرية، وهو ما يخدم الدراسات والبحوث بما يعود بالنفع على الحركة الثقافية فى مصر، فى ظل اهتمام المركز وتأكيده الحفاظ على الهوية المصرية، وتنمية مهارات الباحثين فى مجال الدراسات الإسلامية والقبطية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى توسيع شبكة التعاون بين المركز والمؤسسات المختلفة مستقبلًا من خلال القيام بزيارات متعددة وتحقيق التواصل والتعاون العلمى بين المركز والمؤسسات الأخرى المتخصصة فى هذا الشأن، لافتًا إلى أهمية وجود المركز بمدينة الأقصر التى حملت لقب عاصمة الثقافة العربية.

وأوضح الدكتور عثمان الأشقر عضو المركز، أن هذا التعاون هو نواة لتعاون مركز البحوث والدراسات الإسلامية والقبطية بكلية الآثار، مع مؤسسات أخرى أهمها الكنيسة المصرية والتى تعد أكبر مركز للدراسات القبطية، مشيرًا إلى دعم الجامعة لمركز البحوث بهدف التسويق للمركز والتعريف به.

وأكد القس كاراس، وكيل الدير، أهمية وجود المركز بمحافظة عريقة وحضارية مثل الأقصر، موجهًا شكره لرئيس الجامعة لحفاوة الاستقبال، معربًا عن سعادته بهذا التعاون من أجل دعم وإثراء البحوث فى هذا المجال.

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وكيل دير السريان القبطي (2)
 
رئيس جامعة الأقصر يستقبل وكيل دير السريان القبطي (3)
 
رئيس جامعة الأقصر يستقبل وكيل دير السريان القبطي (4)

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