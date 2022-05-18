اليوم السابع
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رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

الأربعاء، 18 مايو 2022 02:09 م
رئيس الوزراء يشهد غدا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الخميس، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بحضور عدد من الوزراء.
 
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية،  كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.
 
وهناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة  المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، وللقطاع الخاص دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.

اتسراتيجية تغير المناخ

الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى


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