رئيس النيجر يمنع وزراء حكومته من الزوجة الثانية بقرار جمهورى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

منع رئيس النيجر، محمد بوزوم ، وزراءه، من الزواج بزوجة ثانية، ملوحا بالإقالة في حال اختار أحدهم التعدد.

وقال إن "تعدد الزوجات أمر سيئ.. أولئك الذين سيجادلوننا، يقولون إن ديننا هو الذي قال ذلك...".

وطالب بوزوما وزراءه -في مقطع فيديو متداول ، نشره موقع العين، قوبل بتصفيق نسوي حار- بأن يكونوا "مثالا يُحتذى"، قائلا: "طالما أنك في حكومتي، فأنت ممنوع من اتخاذ زوجة إضافية. الوزير الذي يريد أن يتزوج بزوجة أخرى، ليس ممنوعا، لكن يجب أن يترك الحكومة".

قرار بوزما، أثار ضجة في الرأي العام النيجيري، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى طرق لتقليص النمو الديموجرافي، في البلد الأفريقي الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 24 مليون نسمة، وفق إحصائيات البنك الدولي.

وفي نفس الخطاب، أكد الرئيس أن بلاده "تواجه مشكلة ديموغرافية حقيقية تمثل عائقا كبيرا أمام تنمية البلاد"، متحدثا عن إحصائيات حول مخاطر النمو الديموجرافي الجامح.