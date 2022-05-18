اليوم السابع
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دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون يعتذر عن استقبال الزائرين

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:15 م
دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون يعتذر عن استقبال الزائرين دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون
كتب: محمد الأحمدى

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أعلن الأنبا أجابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون اعتذاره عن استقبال الزائرين سواء أفراد أو مجموعات أو رحلات، وكذلك الشباب راغبى قضاء فترة خلوة غدا الخميس 19 مايو 2022 فقط.

وأوضح الدير، فى بيان رسمى، أنه يرجو من الجميع عدم توقع استثناء فى هذا الأمر مهما كانت الأسباب.

وفى سياق متصل، افتتح مجلس كنائس الشرق الأوسط أعمال جمعيّته العامة الثانية عشرة الاثنين 16 مايو الماضى، تحت شعار "تشجّعوا! أنا هو. لا تخافوا!" (متّى 14: 27) وذلك في مركز لوغوس البابويّ فى وادى النطرون بمصر بضيافة من قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة، على رأس الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة، وبدعم من الكنيسة الإنجيليّة فى مصر، بحضور ممثّلين عن 21 كنيسة فى الشرق الأوسط، حيث أكّدوا جميعًا على أهميّة التجدّد والتمسّك بالرّجاء وبإيماننا بالسيد المسيح لأنّ معه لا نخاف ولا نضطرب، مشدّدين على ضرورة التشبّث بمشرقنا وأرضنا المقدّسة، مهد المسيحيّة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

وادى النطرون

فتره خلوه


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