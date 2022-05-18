خسائر "احتيال كورونا" فى بريطانيا تصل 5 مليارات جنيه استرلينى

كتبت: نهال أبو السعود

حذر مسئولون في المملكة المتحدة، من أن المبالغ التى خسرها دافعو الضرائب بسبب عمليات الاحتيال قام بها البعض للحصول على الأموال من مخططات دعم كورونا قد يكون أعلى من المتوقع.

وفقا لصحيفة الإنندبندنت، قدرت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية أن 4.9 مليار جنيه استرليني قد ضاعت من القروض الصادرة إلى شركات غير مؤهلة خلال الوباء، لكن لجنة الحسابات العامة قالت إن إجمالي المبلغ المهدر "يمكن أن يرتفع" بسبب فقدان مبالغ غير معروفة بسبب الاحتيال والخطأ من تمويل المنح الممنوحة للشركات عبر السلطات المحلية.

وقالت النائبة العمالية ميج هيلير، رئيسة اللجنة، إن الحكومة عرضت "هدفًا مفتوحًا للمحتالين والمختلسين، وقد قاموا بصرف الأموال - إضافة المليارات والمليارات إلى مشاكل دافعي الضرائب".

في تقرير، قالت اللجنة إنها قلقة من أن محاولات استرداد الأموال المفقودة ستذهب سدى حيث يتم إنفاق الأموال منذ فترة طويلة.

من جانبه، نفى المستشار ريشي سوناك "تجاهل" الاحتيال في مخطط دعم كورونا، ووعد بأن الحكومة ستفعل كل ما في وسعها لاستعادة الأموال التي سرقها المحتالون.

ذكرت صحيفة تايمز الشهر الماضي أنه تم الاستيلاء على حقائب مليئة بالنقود من قروض كورونا على الحدود حيث حاول مختلسون مشتبه بهم تهريبها خارج البلاد، ووجدت اللجنة أيضًا أن الوزارة وزعت 21.8 مليار جنيه إسترليني من تمويل منح كورونا للشركات من خلال السلطات المحلية ، لكنها لا تزال "تفتقر إلى المعلومات حول المستفيدين" من هذه الأموال.

قدّر مسؤولو BEIS فقط مستوى الاحتيال والخطأ في أقل من نصف هذه المنح، لكنهم يتوقعون بالفعل خسارة أكثر من مليار جنيه إسترليني من ذلك.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت: "نحن مستمرون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال في مخطط دعم كورونا ولن نتسامح مع أولئك الذين يسعون إلى الاحتيال على المستهلكين ودافعي الضرائب"، وأضاف: "تم تنفيذ هذه المخططات بسرعة غير مسبوقة لحماية الملايين من الوظائف والشركات. إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة، فإن المزيد من الشركات ستفشل وستفقد المزيد من الوظائف ".