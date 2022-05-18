حبس أبطال فيديو ترويع المواطنين بالأسلحة فى الزيتون 5 سنوات ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمد الشريف، بمعاقبة 4 أشخاص من أسرة واحدة، بالحبس 5 سنوات بتهمة البلطجة، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة.

تعود أحداث الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، يظهر فيه 4 أشخاص منهم سيدة وفتاة وشابين يحملون الأسلحة البيضاء ويروعوا المواطنين فى منطقة الزيتون ويتعاطوم المواد المخدرة ،تمكن رجال المباحث من التوصل إلى المتهمين الذين ظهروا بالفيديو، وبحوزتهم مواد مخدرة واسلحة بيضاء،

تم إحالة المتهمين للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، واحالتهم للمحاكمة بتهمة البلطجة التى أصدرت قرارها السابق.