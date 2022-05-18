تعرف على تعليمات وكيل تموين الأقصر للمراكز المطورة لخدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، تعليماته لمكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة، للمساهمة فى تقديم أفضل خدمات للمواطنين، حيث إن مراكز الخدمات التموينية المتكاملة متواجدة في كل مدينة ومنطقة لخدمة الأهالي إلكترونيا بنظام مميز، لتساهم في تقديم أفضل خدمات للمواطنين في المجال التمويني بالكامل.



وشملت تعليمات وكيل تموين الأقصر لمكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة ما يلي:



1- الخدمة مجانية تماما.



2- المطلوب تقديمه من المواطن رقم البطاقة التموينية ورقم القومي لرب الأسرة ورقم تلفون مسجل باسم رب الأسرة.



3- لا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون.



4- لا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة أو حتى من ضمن أفراد البطاقة.



5- لا يتم إجبار المواطن على شراء خط تليفون جديد أو تحديد شركة بعينها.



6- يسمح للمواطن بالتقدم بالأوراق المطلوبة والسماح له بالانصراف على أن يتم تسجيل الطلب فيما بعد



حيث إنه:



1- تم مد فترة تقديم الطلبات إلى 30/6/2022.



2- لا توجد أي مسئولية على مسجل طلب تسجيل رقم موبايل.



3- يقوم النظام بشكل تلقائي بمعرفة إن كان البيانات صحيحة أم لا.



4- يتم رفع الرسالة الواردة على بون الخبز خلال 48 ساعة من تسجيل الطلب المقبول.