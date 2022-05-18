اليوم السابع
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تطعيم طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة ضد فيروس كورونا غدًا

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:13 م
تطعيم طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة ضد فيروس كورونا غدًا لقاح كورونا -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لمن هم أكبر من 12 عاما بمحافظة الجيزة، ضمن حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا "
 
 
وأضاف سلومة، أنه سيتم غدا تطعيم طلاب الشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من أداء الامتحان، وعلى الطلاب إحضار صورة من "شهادة الميلاد" و"الرقم القومي"، واستمارة الموافقات المستنيرة التى وزعت علي الطلاب اليوم لاعتمادها من ولى الأمر.
 
كما تنطلق الحملة من يوم الأحد الموافق 22 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022 وذلك بالبطاقة الشخصية ومن خلال النقاط الثابتة بالمدارس الإعدادي والفرق المنتشرة بكل مكان وجميع القري والتوابع من خلال فرق مدربة جيداُ .

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اخبار مصر

تعليم الجيزة

الشهادة الاعدادية


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