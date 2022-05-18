تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن لتحديث بطاقات التموين.. انفوجراف

كتب مدحت وهبة

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن .. يبحث عنه الكثير من أصحاب بطاقات التموين، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى إتاحة خدمة تسجيل رقم تليفون المحمول على بطاقات التموين إلكترونيا على موقع "دعم مصر"، لمن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.



تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن وينشر "اليوم السابع" انفو جراف يوضح المطالبون بتسجيل رقم التليفون المحمول على بطاقات التموين ، وذلك للدخول على موقع دعم مصر التموين و تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن .

1. إضافة أيقونة جديدة خاصة بتسجيل رقم التليفون المحمول على بطاقات التموين بموقع دعم مصر

2. التسجيل لمن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول

3. تستقبل مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول

4. قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن

5. يتم تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن



موقع دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة التموين لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن، ويستطيع صاحب بطاقة التموين ممن ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على الموقع لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، بالتزامن أيضا مع استقبال مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول، وأنه عقب تسجيل رقم المحمول يتم إلغاء الرسالة التى تظهر على بون الصرف خلال 48 ساعة من تقديم طلب التسجيل والتى تفيد بضرورة تسجيل رقم الهاتف.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات، لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم أرقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.