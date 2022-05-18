تأجيل نظر قضية التعدى على فتاة من ذوى الهمم فى بنها ليونيو المقبل

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31140 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2884 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد م ش"، 52 سنة، موظف بالمعاش، مقيم دائرة مركز شرطة بنها، تعدى عليها رغم إعاقتها الذهنية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسات السابقة لدفاعى المجنى عليها، والمتهم، كما استعرض تقرير الطبيب الشرعى الذى أكد وثبت التعدى على المجنى عليها.

وشهدت المحكمة أعمال تأمينية مشدد بقيادة العميد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات بالمحكمة، لضمان سير المحاكمة بشكل عادل وأمن وحفاظا على حقوق المجنى عليهم.