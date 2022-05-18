بعد مستريحين إدفو.. ضبط متهمين جدد نصبوا على المواطنين في أسوان

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بأسوان، لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أمواهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بإسم شركة أغذية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توريد كميات من المواد الغذائية لهم بإدعاء عمله بذات الشركة التابعة لإحدى الجهات السيادية "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، حيث قام (شخصان – مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم وذلك من خلال قيام أحدهما بإرتكاب واقعة النصب والاحتيال على المواطنين على النحو السالف ذكره ، كما قام بإستخراج كارنيهات مزورة للمجنى عليهم تحمل أسمائهم منسوب صدورها لتلك الجهة السيادية وقام بتحصيل ثمن تلك الكارنيهات منهم وإقتسمها مع المتهم الآخر.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن أسوان أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الرسائل بينه وبين ضحاياه" – العديد من صور بطاقات الرقم القومى والكارنيهات "المزورة" بأسماء ضحاياه) .. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف أنه يقوم بإصطناع وتزوير الكارنيهات من خلال طباعتهما بأحد مقاهى الإنترنت بمنطقة سكنة بإستخدامه برامج "الفوتوشوب" والتى تستخدم فى عمليات التزوير وأن دور المتهم الآخر إمداده ببيانات الضحايا المشار إليهم ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.