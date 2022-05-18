ايطاليا تؤكد ضرورة بناء دفاع أوروبي حقيقي مكمل للناتو

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أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، ضرورة بناء دفاع أوروبي حقيقي مشترك.



وقال دراغي، خلال مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء في روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية/آكي/ " ينبغي أن نبني دفاعًا أوروبيًا حقيقيًا، مكملاً لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، للمساهمة في حماية قيمنا التأسيسية ومؤسساتنا .. وهذه لحظة الخيارات ونريد أن يكون للاتحاد الأوروبي دورا رياديا على الساحة العالمية ".



وأضاف " نعلم جيدًا أن مسار التكامل الأوروبي، الذي تدعمه إيطاليا وفنلندا، لم يكتمل بعد، حيث وضعتنا الأزمة الأوكرانية أمام تحديات إستراتيجية هائلة، لا يمكننا مواجهتها فرادى بميزانيات وطنية فردية " ، مؤكدا أنه يجب اعتماد أدوات إضافية لاحتواء تأثير تكاليف الطاقة وللاستثمار في انتقال الطاقة وفي إعادة إعمار أوكرانيا.



وفي سياق متصل، رحب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي بشدة بتقديم فنلندا والسويد رسميا طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معلنا رغبة بلاده في "تسريع" هذه العملية .



وقال دراجي ،في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية " هذا يوم تاريخي لفنلندا.. ونحن، مثل دول الناتو والاتحاد الأوروبي الأخرى، سوف نلتزم بضمان ومساعدة أمن فنلندا في المرحلة الانتقالية.. سنرى ما يستلزمه هذا، ولكن لدينا التزام وليس مشروطا".



وأضاف أن إيطاليا تدعم بشدة قرار فنلندا، وقرار السويد أيضا، فهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي، تتعاونان بالفعل عن كثب مع حلف الناتو وتتقاسمان قيمه التأسيسية وتساهمان في تعزيز قدراته.



وتابع "نريد تسريع الإجراءات الداخلية لجعل العضوية فعالة في أقرب وقت ممكن ونعتزم دعم فنلندا والسويد في هذه الفترة الانتقالية".