انتخاب محمد الإتربى رئيسًا لاتحاد المصارف العربية.. و"فايد" عضوًا بالمجلس

كتب أحمد يعقوب

كما تم انتخاب طارق فايد رئيس بنك القاهرة عضوًا فى مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن المصارف المشتركة لمدة 3 سنوات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل أمس الثلاثاء، الشيخ محمد جراح الصباح، ومحمد الأتربي، ووسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهاني علي عبدالله، المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية، وذلك فى إطار مشاركته والوفد المرافق في فعاليات "المؤتمر المصرفي العربي السنوي" لعام 2022، الذي يُعقد تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة العربي.