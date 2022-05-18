اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مايو 2022 04:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تغيير وصف قاتل الكاهن أرسنيوس للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

الأربعاء، 18 مايو 2022 02:30 م
النيابة تطلب تغيير وصف قاتل الكاهن أرسنيوس للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد جانب من المحاكمة
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت النيابة العامة فى مرافعتها التاريخية اليوم أمام محكمة جنايات الإسكندرية، بتغيير وصف اتهام قاتل الكاهن أرسنيوس وديد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الذى يطالب به مدعى الحق المدنى .

وقالت النيابة العامة، إنها تسعى للحقيقة وسعت النيابة العامة إلى كشف الحقيقة وكافة الظروف التى أحاطت بها، وتوسعت فى الأمر إلى مسقط رأس المتهم وسألت أهله وذويه، وتبين انضمام المتهم إلى الجماعات المتطرفة التى تستحل الدماء والاتصال الدائم بقيادات الجماعات التى تستحل الدماء.

وأكدت النيابة، هذه الدلائل تؤكد دافع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه، مطالبة النيابة العامة بالقصاص واستشهدت بالآية "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى".

وأضافت، أن قتل المجنى عليه أحزن أحباءه وأسرته، كما أنه أحزن الوطن أجمع، والمتهم ارتكب جريمة شنعاء وتوقيع أقصى عقوبة عليه.

يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبرى، استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التى اتهمت فيها المتهم بقتل الكاهن ارسنيوس وديد بالإسكندرية .

وقالت النيابة العامة، إن المتهم أثبتت اللجنة سلامة قواه العقلية وأعدت تقريرا رسميا، كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وأزهق روح المتهم أرسنيوس وديد قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كما يدعى .

جانب من المحاكمة

جانب من المحاكمة

 

قاتل الكاهن يترافع عن نفسه
قاتل الكاهن يترافع عن نفسه

 

محاكمة قاتل الكاهن ارسنيوس وديد بالإسكندرية
محاكمة قاتل الكاهن ارسنيوس وديد بالإسكندرية

 

محاكمة قاتل الكاهن ارسنيوس وديد بالإسكندرية _1
محاكمة قاتل الكاهن ارسنيوس وديد بالإسكندرية

 

محاكمة قاتل الكاهن ارسنيوس وديد بالإسكندرية 
محاكمة قاتل الكاهن ارسنيوس وديد بالإسكندرية 

 

هيئة المحكمة تستمع للدفاع
هيئة المحكمة تستمع للدفاع

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جنايات الاسكندريه

قتل ارسنيوس وديد

كاهن الاسكندريه

اخبار الحوادث


الموضوعات المتعلقة

وصول المتهم بقتل كاهن كنيسة محرم بك لمحكمة جنايات الإسكندرية.. لايف

الأربعاء، 18 مايو 2022 11:58 ص

"جنايات الإسكندرية" تستكمل اليوم محاكمة قاتل الكاهن أرسنيوس وديد

الأربعاء، 18 مايو 2022 06:30 ص

تفاصيل أولى الجلسات فى واقعة قتل كاهن الإسكندرية.. المتهم أنكر ارتكابه الجريمة ويدّعى عدم الاتزان النفسى.. التحريات: دائم افتعال المشاكل بين أبناء قريته في أسيوط وجاء للإسكندرية قبل أيام قليلة من الحادث

الأحد، 15 مايو 2022 02:01 ص

تأجيل قضية قتل كاهن الإسكندرية لجلسة 18 مايو لسماع الدفاع

السبت، 14 مايو 2022 05:35 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة