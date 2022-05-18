الملكة إليزابيث فى آخر ظهور لها لاستقبال حصان هدية من قبل رئيس أذربيجان

كتبت ريهام عبد الله

ظهرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بشكل مفاجئ فى قلعة وومدسور لاستقبال حصان هدية لها من قبل رئيس أذربيجان، واستقبلت الملكة الحصان النادر من نوع "قراباغى" فى ساحة قلعة وندسور وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



حصان هدية رئيس أذربيجان للملكة اليزابيث

واستندت على عصاها انتظرت الملكة إليزابيث خارج القلعة وانتظرت ممثلى الرئيس الأذربيجانى إلهام عليف، لاستقبال الهدية المميزة.

وقامت الملكة اليزابيث أمس بزيارة مفاجئة إلى محطة بادينجتون لرؤية خط إليزابيث مع ابنها الأمير إدوارد - بعد أيام من إلغاء ظهورها في الافتتاح الرسمي للبرلمان بسبب "مشكلات التنقل".



الملكة إليزابيث

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حصلت الملكة البالغة من العمر 96 عامًا، والتي نادرًا ما تقوم بتنفيذ ارتباطات عامة خارج مساكنها الملكية وكانت تحمل عصا للمشي، على إصدار محدود من بطاقة إليزابيث لاين أويستر، ثم قامت بتثبيته بمبلغ 5 جنيهات إسترلينية حيث أخبرها عمال Crossrail عن كيفية تشغيل آلة التذاكر.