المفوضية الأوروبية: خطة بـ1.2 مليار يورو لدعم الزراعة ومصايد الأسماك المتضررة من أزمة أوكرانيا

وذكرت المفوضية في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل قليل، انه تمت الموافقة على الخطة بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على معالجة الأزمات المؤقتة، والذي اعتمدته المفوضية في 23 مارس 2022.



وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة:" إن هذا المخطط البالغ 1.2 مليار يورو سيُمكن إيطاليا من دعم قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المتأثرة بزيادة تكاليف المدخلات الناجمة عن العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا وما يتصل بها من العقوبات.



وأضافت "بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة ".



وكانت إيطاليا قد أخطرت المفوضية بمخطط شامل بقيمة 1.2 مليار يورو لدعم قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في سياق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، وبموجب ذلك، يحق للمستفيدين المؤهلين تلقي مبالغ محدودة من المساعدة في أي من الأشكال التالية: المنح المباشرة ؛ مزايا الضرائب أو الدفع؛ التخفيض أو الإعفاء من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية .