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المخابرات الروسية: واشنطن تجند إرهابيين من سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا

الأربعاء، 18 مايو 2022 12:00 ص
المخابرات الروسية: واشنطن تجند إرهابيين من سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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كشف جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة تقوم بتجنيد مسلحين من سوريا، بمن فيهم إرهابيو تنظيم "داعش" للمشاركة في المعارك في أوكرانيا.

وقالت المخابرات الروسية إنه يجري تدريب مسلحين موالين للولايات المتحدة في قاعدة التنف الأمريكية في سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه في هذا "التجمع الإرهابي يتم تدريب ما يصل إلى 500 مقاتل داعشي موالي للولايات المتحدة وجهاديين آخرين في نفس الوقت"، وأضافت أن "الأولوية تعطى لمواطني دول القوقاز وآسيا الوسطى".

وأكدت المخابرات الروسية أن "فصائل الجهاديين موجهة بشكل أساسي إلى تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد وحدات القوات المسلحة الروسية في سوريا، والآن في أوكرانيا أيضا".


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