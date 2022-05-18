المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يناقش الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمقر جامعة الفيوم ، بحضور الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والدكتور محمد فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و أعضاء المجلس.

فى بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة الفيوم على استضافتها فعاليات اجتماع المجلس، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة فى تنظيم الملتقى القمى الثامن للطلاب المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، المُقام خلال الفترة (14-18) مايو الجارى، بمشاركة 8000 طالب وطالبة من 17 جامعة، للتنافس في العديد من المجالات الإبداعية، والذي شهد خلال فعالياته لأول مرة بالجامعات المصرية، إطلاق مبادرة سفراء النوايا الحسنة لرؤساء ونواب اتحاد الجامعات المصرية، بعنوان (طلاب قادرون باختلاف)؛ بهدف دعم الطلاب من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

ومن جانبه، أكد د.محمد لطيف أهمية الملتقى في تنمية المهارات الإبداعية للطلاب، مشيرًا إلى أن الطلاب المشاركين في فعاليات الملتقى يمثلون أمل مصر ومستقبلها المشرق، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة الحالية مناقشة وبحث مشاركة الطلاب المثاليين على مستوى الجامعات المصرية في الكثير من الأنشطة الطلابية خلال الفترة القادمة؛ للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم المتميزة.

وأضاف لطيف أن هذا الملتقى يدعم أيضًا مستوى الولاء والانتماء لدى الطلاب، ويرفع مستوى وعيهم بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات كبيرة، خاصة في مجال مكافحة الفساد، موضحًا أن برنامج الملتقى يشهد العديد من الفعاليات عن إنجازات الدولة المصرية في محاربة كافة أشكال وصور الفساد.

وأشار التقرير إلى أن المجلس ناقش تقريرًا مقدمًا من د.طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية حول أهم الفعاليات التي تم تنفيذها، والخطة المستقبلية للعام 2022/2023 والتي من ضمنها تنفيذ معسكرات للعمل علي تحسين المناطق الصحراوية خلال الإجازة الصيفية، وإقامة المسابقات القمية، ومنها: (الدورة الكشفية 31 بجامعة الوادي الجديد، أسبوع شباب الجامعات بجامعة أسيوط، أسبوع أصحاب الهمم بجامعة عين شمس) إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التي تستهدف نشر الوعي المجتمعي بين الطلاب، وتتناول الموضوعات التالية: (مفهوم الولاء والانتماء للوطن، مكافحة الشائعات، مكافحة الفساد، القضاء على الإدمان).

كما أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها إطلاق هاكاثون الحكومة الذكية، تحت شعار "حكومة ذكية لعاصمة إدارية جديدة ذكية" فبراير 2023، حيث يقترح الهاكاثون عدة محاور، منها: (التوثيق الذكي، الهُوية الذكية، الديمقراطية الذكية، المجتمع الذكي، الحوكمة الذكية، القيادة الذكية، التخطيط الذكي، الحركة الذكية، التتبع الذكي، الرقابة الذكية، التأمين الذكي) .