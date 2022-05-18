المبعوث الأممى إلى اليمن يعلن استئناف المباحثات لتحديد الأولويات الاقتصادية

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أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الأربعاء عن استئناف المشاورات والمباحثات مع مجموعة متنوعة من الشخصيات العامة اليمنية والخبراء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.



وقال جروندبرج -في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- إن هذا اللقاء يأتي ضمن مشاوراته لتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسية والأمنية للعملية متعددة المسارات، وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية".



يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن، قد قدم فى وقت سابق، إحاطة لمجلس الأمن، أعلن فيها عن جهود من أجل تخطي التحديات وضمان تمديد الهدنة التي يفترض أن تنتهي مفاعيلها خلال أسبوعين.