القبض على تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة التكاتك بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

ألقى ضباط مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة التكاتك، وذلك بعد تمكن أهالى قرية الطاهرى من الإمساك بالتشكيل العصابى عقب قيامهم بسرقة أحد التكاتك التابع لأحد الأشخاص بمركز منية النصر، بعد فرارهم به، لكن مالك التوكتوك تمكن من ملاحقتهم حتى انقلب بهم فى قرية الطاهرى، وتمكن الأهالى من الإمساك بهم واستدعاء قوات الشرطة.

بداية الواقعة بتلقى بلاغ لشرطة النجدة من أهالى قرية الطاهرى التابعة لمركز منية النصر بضبط تشكيل عصابى فى القرية، وانتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أنه بالتقابل مع "أسامة.ص" 29 عاما سائق، مقيم مجمع المحاكم ببندر "منية النصر" قرر أنه ترك التوكتوك قيادته أمام المنزل إلا أنه فوجئ بشخصين قاما بمغافلته وسرقته، والفرار به هاربين فقام بملاحقتهما بمعاونة الأهالى ونتيجة السرعة الزائدة انقلب بهما وتمكن الأهالى من ضبطهما بـ"قرية الطاهرى" دائرة المركز.

وتبين أنهما كل من "عبده.ع" 26 عاما بدون عمل، مقيم بندر المنزلة، بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"محمد.م" 26 عاما بدون عمل مقيم بندر المنزلة، بحوزته سلاى نارى "فرد خرطوش" و2 "طلقة خرطوش".

وتبين إصابتهما بسحجات وكدمات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا بأن الأسلحة المضبوطة بحوزتهما ملكهما بغرض الدفاع عن النفس، وأن الإصابات التى حدثت بهما نتيجة انقلاب التوكتوك حال الفرار به.