الرئيس الفلبيني المنتخب: سيتم توسيع نطاق علاقاتنا مع الصين

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صرح الرئيس الفلبيني المنتخب "فرديناند ماركوس الابن" اليوم الأربعاء بأنه سيتم توسيع نطاق العلاقات بين الفلبين والصين ورفع مستواها خلال فترة إدارته لشئون بلاده، وأن بكين طمأنته على تأييدها لسياسته الخارجية المستقلة.



وقال الرئيس الفلبيني في معرض تصريحات أدلى بها إن الرئيس الصيني "شى جين بينج " وافق خلال المحادثات الهاتفية التي أجراها معه اليوم على إجراء المزيد من المباحثات الشاملة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك .



وأضاف قائلا " إننا نتطلع لتوسيع نطاق علاقاتنا ، ولن يقتصر ذلك على العلاقات الدبلوماسية ولا التجارية فقط ، بل سنسعى لتوسيعها في مجالات الثقافة والتعليم والمعرفة والصحة لمعالجة أي خلافات حتى ولو كانت بسيطة ".



ومضى الرئيس الفلبيني قائلا "إنني أبلغت الرئيس الصيني بأنه يتعين علينا ألا نسمح لأي صعوبات أو صراعات بين بلدينا بأن تصبح ذات أهمية تاريخية " .



ومن ناحية أخرى ، ذكرت السفارة الصينية لدى مانيلا في بيان منفصل أن المحادثات الهاتفية بين الرئيسين الصيني والفلبيني تركزت على بحث العلاقات الثنائية والتنمية الإقليمية.