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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم.. غدا باليوم السابع

الأربعاء، 18 مايو 2022 07:20 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الرئيس السيسى يوجه بمواصلة برامج التوعية وحملات التطعيم للمواطنين.. الرئيس يتابع الموقف التنفيذى لعدد من المبادرات الصحية القومية المختلفة والوضع الحالى الخاص بفيروس كورونا والموقف التنفيذى لمشروع "مدينة الدواء".. ويكلف بتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتوفرة لدى كل مؤسسات المنظومة الطبية
 
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