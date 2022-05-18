الداخلية الفرنسية تعتزم منع "البوركينى" فى حمامات السباحة

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إنه سيسعى لتغيير قرار اعتمدته مدينة جرونوبل من شأنه أن يسمح للنساء بارتداء البوركيني في حمامات السباحة البلدية.

ووسط جدال يثار في فرنسا حول "البوركيني" الذي ترتديه بعض المسلمات لتغطية أجسادهن وشعورهن أثناء السباحة، وصف دارمانان التغيير بأنه "استفزاز غير مقبول... يتعارض مع قيمنا"، وأضاف أنه طالب بطعن قانوني في اللوائح الجديدة.

وغيرت مدينة جرونوبل الواقعة في جبال الألب قواعد استخدام المسابح العامة يوم الاثنين للسماح بجميع أنواع ملابس السباحة، وليس فقط ملابس السباحة التقليدية للنساء وسراويل الرجال القصيرة.

وبموجب قانون جديد لمكافحة "التطرف" أقره البرلمان عام 2021، يمكن للحكومة الطعن في القرارات التي تشتبه في أنها تقوض التقاليد العلمانية الصارمة في فرنسا والتي تهدف إلى فصل الأديان عن الدولة.

ويرى منتقدو "البوركيني" أنه رمز لانتشار الإسلام المتشدد.

بينما دافع رئيس بلدية جرونوبل، إريك بيول، وهو أحد أبرز السياسيين الخضر في البلاد ويقود ائتلافا يساريا واسعا، عن تحرك البلدية وقال: "كل ما نريده هو أن يتمكن الرجال والنساء من ارتداء ما يريدون".

ولا تُعد غرونوبل أول مدينة فرنسية تغير قواعدها، إذ قامت مدينة "رين" في شمال غرب البلاد بهدوء بتحديث لوائح المسابح في عام 2019 للسماح بارتداء "البوركيني" وأنواع أخرى من ملابس السباحة.