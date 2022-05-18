الخزانة الأمريكية تدعو لإلغاء جزء من رسوم ترامب على البضائع الصينية

كتب محمد جمال

دعت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى إلغاء رسوم جمركية على بضائع الصين، التي فرضت فى عهد دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها تسبب المزيد من الضرر للمستهلكين والشركات الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت يلين متحدثة يوم الأربعاء، فى مؤتمر صحفى فى ضواحى بون الألمانية، عشية اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية للدول المشاركة فى مجموعة السبع، إن "مناقشات الرسوم الجمركية فى الإدارة الأمريكية جارية.

وأكدت يلين أن بعض التعريفات التى فرضها الرئيس ترامب انتقاما من ممارسات الصين التجارية غير العادلة، في رأيي، تسبب المزيد من الضرر للمستهلكين والشركات الأمريكية، وليست استراتيجية سليمة من حيث معالجة القضايا الحقيقية التى لدينا مع الصين، سواء كانت نقاط ضعف سلسلة التوريد، أو قضايا الأمن القومى، أو غيرها من الممارسات التجارية غير العادلة".

وأكدت الوزيرة أنها تصر على إلغاء بعض هذه الرسوم "ليس فقط بسبب التضخم الذي يضرب أرقاما قياسية في الاقتصاد الأمريكي في هذه المرحلة، ولكن أيضا لأن مثل هذه القرارات ستفيد المستهلكين والشركات" في البلاد.

وقالت يلين "نجرى هذه المناقشات.. هناك آراء مختلفة"، مشيرة إلى أنها تحترم وجهات نظر المعارضين في الحكومة الأمريكية. وأضافت "هناك مخاوف كبيرة مختلفة بشأن الإلغاء المحتمل لجزء من الرسوم".

وفي وقت سابق، أفيد بأن ممثلة الولايات المتحدة فى المفاوضات التجارية كاثرين تاى، لا تؤيد موقف يلين بشأن هذه القضية.

وأشعلت إدارة ترامب فعليا حربا تجارية مع الصين، بالإضافة إلى ذلك، اتبعت سياسة تشديد الضغط بشكل شامل على بكين والاحتواء الشامل لجمهورية الصين الشعبية. وفرضت واشنطن رسوما على واردات بضائع صينية قيمتها 370 مليار دولار. وكما أفادت رويترز سابقا، كلفت هذه الرسوم المستوردين الأمريكيين 71.6 مليار دولار منذ بداية يوليو 2018. وقالت الوكالة إن التعريفات أجبرت الشركات على كسر سلاسل التوريد، مما أدى إلى اضطراب سوق الأسهم وتباطؤ النمو الاقتصادى الأمريكى قبل وقت طويل من جائحة فيروس كورونا الجديد.

وفى أغسطس 2020، صرح الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن بأنه يعتقد أن المرحلة الأولى من صفقة التجارة الأمريكية مع الصين فشلت. ومع ذلك، في ديسمبر من ذلك العام، بعد فوزه في الانتخابات، أشار إلى أنه لم يخطط "لأى إجراء فورى" لتغيير الصفقة أو الرسوم على البضائع الصينية.