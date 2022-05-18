"الخارجية الروسية" تستدعى السفير الإيطالى لدى موسكو

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن وزارة الخارجية الإيطالية قررت بداية الشهر الماضي طرد 30 دبلوماسيا روسيا.



وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن "مثل هذا القرار تم اتخاذه لأسباب تتعلق بالأمن القومي".



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت صباح اليوم السفير الفرنسي، لإبلاغه بإجراءات جوابية، ردا على طرد باريس لعدد من الدبلوماسيين الروس في وقت سابق.



في سياق مختلف، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية الروسية تنتظر قرارات البنك المركزي الروسي بشأن تقليل سعر الفائدة الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تطوير قطاع الأعمال.



وقال سيلوانوف - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية - إن "الأمر الأهم ليس دعم أسعار الفائدة رغم أنه يجب خفض الأسعار، علاوة على ذلك، نحن جميعًا نتطلع إلى البنك المركزي ونعتمد عليه كل أسبوع أنظر إلى التضخم في الأسبوع السابق إنه يتناقص".



وتابع قائلا "ننتظر قرارات من البنك المركزي ستساعدنا جميعا في تطوير الأعمال وبالتحديد عن طريق خفض سعر الفائدة".



وكان البنك المركزي الروسي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس إلى 14% سنويًا في 29 أبريل الماضي.