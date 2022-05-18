اليوم السابع
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الجيش الصومالى ينفذ عمليات عسكرية ضد الإرهابيين فى محافظة باى

الأربعاء، 18 مايو 2022 10:45 ص
الجيش الصومالى ينفذ عمليات عسكرية ضد الإرهابيين فى محافظة باى حركة الشباب الصومالية
كتبت : إسراء أحمد فراد

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نفذت الكتيبة الثامنة للفرقة الـ 60 التابعة للجيش الوطني الصومالي، خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات ضد إرهابيي مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في مناطق بمحافظة باي التي يسيطر عليها الإرهابيون وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية.
 
وأكد قائد الكتيبة الثامنة للفرقة الـ 60 بالجيش الوطني الصومالي ، الرائد عدو محمد عبدي، لوسائل الإعلام أن القوات المسلحة دمرت خلال العملية العسكرية قواعد العدو الإرهابي في مناطق بولو فولاي، وإيذالي، وراماعدوي، ومودوومودو، مضيفا أن العمليات الأمنية ضد المتمردين ستتواصل حتى يتم القضاء عليهم.
 
وكان وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة لوزارة الدفاع لإعادة إرسال القوات الأمريكية إلى الصومال لدعم جهود مكافحة الإرهاب.
 
وقالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكيةـ إن قرار بايدن سيعيد عدة مئات من العناصر الخاصة الأمريكية إلى الصومال لمساعدة الحكومة الفيدرالية الهشة في محاربة حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
 
وكان لدى الولايات المتحدة حوالي 750 جنديا في الصومال حتى أمر ترامب بالانسحاب الذي تم قبل أيام من تنصيب بايدن في يناير عام 2021.
 
 

الصومال

الارهاب فى الصومال

الجيش الصومالى

مليشا الشباب


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