الجو حر ولا برد وهل تتعرض مصر لعاصفة ترابية؟.. الأرصاد تجيب.. فيديو

كتب محمود راغب

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد وأخصائى جوى بالهيئة، إن البلاد تشهد اليوم وغدا ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بمعدل درجة أو درجتين.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد وأخصائي جوى بالهيئة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى غدا الخميس، على أن تستمر الأجواء الحارة ليوم الجمعة، لافتة إلى أنه من المتوقع بداية من يوم السبت أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 لـ 6 درجات، حيث متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة يوم السبت المقبل 27 درجة.

وأشارت إلى أن العواصف الترابية التى شهدتها العراق والكويت وبعض مناطق فى سوريا والسعودية ، لن تؤثر على مصر، وذلك لأن الكتل الهوائية التى تؤثر علينا مختلفة عن الكتل الهوائية التى تؤثر على هذه المناطق، لافتة إلى أن الهيئة فى متابعة مستمرة لصور الأقمار الصناعية، ولا يوجد ما يشير إلى تأثر مصر بهذه العواصف الترابية .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخى الحذر وعدم العرض المباشر لأشعة الشمس اليوم وغدا خلال ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن ضرورة اصطحاب جاكت خفيف يوم السبت المقبل مع بداية انخفاض الحرارة.

و يشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة.