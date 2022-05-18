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أعربت الجزائر عن قلقها الكبير إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا؛ إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس، داعية جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس، وتجنب التصعيد، والعمل على إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.