التضخم يواصل الارتفاع فى بريطانيا.. وجارديان: 54% زيادة بأسعار الطاقة

كتبت: نهال أبو السعود

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 9% في أبريل أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عامًا حيث دفع ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء فواتير الطاقة المنزلية إلى مستويات قياسية، كما ساهم ارتفاع تكلفة الغذاء والنقل في ارتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

وفقا لصحيفة الجارديان، قالت مجموعات الأعمال إن جميع قطاعات الصناعة والتجارة تعاني من الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة والوقود، حيث يواجه الكثير منهم صدمة مماثلة لأوضاعهم المالية كما شوهدت أثناء الوباء ولكن بدون نفس المستوى من الدعم الحكومي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الزيادة بنسبة 54% في سقف أسعار الطاقة في أبريل ، والتي جعلت متوسط ​​فاتورة الغاز والكهرباء السنوية يقترب من 2000 جنيه إسترليني ، كان السبب الرئيسي للقفزة في مؤشر أسعار المستهلك من 7% في مارس.

ارتفع متوسط ​​أسعار البنزين إلى مستوى قياسي بلغ 161.8 بنس للتر في أبريل 2022 من 125.5 بنساً في العام السابق، وكان الديزل عاملاً آخر وراء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك من 7% في فبراير بعد أن سجل متوسط ​​التكلفة في المضخات مستوى قياسيًا بلغ 176.1 بنس للتر ، مما أدى إلى متوسط ​​زيادة خلال الأشهر الـ 12 الماضية في وقود السيارات بنسبة 31.4%.

كما أدى انتهاء التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة إلى ارتفاع الأسعار بعد أن قالت المطاعم والفنادق إنها غير قادرة على حماية العملاء من الزيادة في الضريبة من 12.5% إلى 20%.

أظهرت الأرقام الصادرة عن مؤسسة ريزوليوشن أن أفقر عُشر الأسر قد واجه معدل تضخم بلغ 10.2% في أبريل ، وهو أعلى بكثير من نسبة 8.7% التي تؤثر على أعلى 10% من أصحاب الدخول. اقترح مركز الفكر التابع لمعهد الدراسات المالية أن معدل التضخم الذي تعاني منه أفقر الأسر قد يقترب من 11%.

من المتوقع أن تؤدي التنبؤات بأن التضخم المرتفع ونقص العمال المهرة بالفعل إلى دفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود إلى زيادة الضغط على وزير المالية ، ريشي سوناك، لتقديم المزيد من الدعم للأسر والشركات.