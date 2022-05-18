التخطيط: 17 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع الرى

كتبت أسماء أمين

نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، فتقوم الحكومة حاليا بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه والمشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من أخطار السيول بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة ومشروع الري الحقلي.

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أن حجم الاستثمارات الحُكُوميّة لقطاع الموارد المائيّة وَالرَّيّ، خلال خطة العام المالي 22/2023 تقدر بنَحْو 17 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات سيتم استغلالها في تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع نقل الـمياه الـمُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي الـمُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادي بتُوشكى، وكذا استكمال مشروع الري الحقلي.