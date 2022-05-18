الأمير وليام يكشف النقاب عن النصب التذكارى الجديد لجنود الغواصات

كتبت : شيماء عبد المنعم

كشف الأمير وليام دوق كامبريدج عن النصب التذكارى الجديد، لتكريم خدمة جنود الغواصات، وقال فى تغريدات عبر الحساب الرسمى بتويتر: "كشف النقاب عن النصب التذكارى الجديد لمن خدموا فى الغواصات، ومنح الأصدقاء والعائلة ورفاق السفينة مكانًا مخصصًا لتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم في الخدمة وتضحيات العائلات التي تركوها وراءهم".



الامير ويليام



حساب الامير ويليام

وتابع:"يجسد هذا النصب التذكاري جميع عناصر خدمة الغواصات، الوحدة والانفصال وتوقع العودة، والثبات والتضحية".

ومن جهة أخرى، هنأ الأمير وليام، دوق كامبريدج، فريق ليفربول المحترف فى صفوفه النجم محمد صلاح، بعد تتويج الريدز بكأس الاتحاد الإنجليزى، عقب فوزه على فريق تشيلسى، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على ملعب ويمبلى، كما أظهر الأمير البريطانى تعاطفه مع فريق تشيلسى بعد الهزيمة وخسارته اللقب.

ونشر الأمير وليام، مجموعة صور له من المدرجات أثناء متابعته المباراة بين الفريقين، إضافة إلى صور تواجده على أرضية الملعب للمشاركة فى تسليم كأس الاتحاد الإنجليزى للفريق الفائز، كما ظهر نجوم تشيلسى فى إحدى الصور التى نشرها دوق كامبريدج، عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام"، وهم يحملون علم أوكرانيا، مكتوب عليه كلمة "سلام.. Peace"، وذلك تأكيد على التضامن مع أوكرانيا فى الحرب الروسية.