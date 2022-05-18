الأمن يكشف غموض العثور على جثة شاب بترعة الفاروقية في دار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، جنوب شرقى محافظة سوهاج ،برئاسة المقدم المزمل نافع، رئيس وحدة مباحث المركز من كشف غموض العثور على جثة داخل مرتبة وجوال كبير عثر عليها طافية، بترعة الفاروقية، حيث تبين أن وراء الواقعة عاطلين بسبب خلافات مالية بينهما.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج من مساعدة لفرقة الشرق يفيد بالعثور على جثة بها آثار تحطيم للرأس طافية بترعة الفاروقية ملفوفة داخل جوال ومرتبه ولم تعرف عليها أحد وتم عمل نشرة بأوصاف الجثة وتعميمها على المراكز والأقسام.

ونظرا لما يشكله الحادث من خطر على الأمن العام تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد فريد رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام.

وبتوجيهات مدير مباحث المديرية تم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى صاحب الجثة وعلى الفور تم وضع خطة البحث وفى مقدمتها فحص بلاغات الغياب وفى أثناء السير فى الخطة حضرت إلى ديوان المركز سيدة وأبلغت عن غياب زوجها منذ 3 أيام وقدمت صورة له وأدلت بأوصافه والتى تطابقت مع الجثة المعثور عليها بالترعة وتم مناقشة مقدمة البلاغ التي أدلت ببعض المعلومات حول علاقات مع الآخرين الأشخاص الذين تواجدوا معه قبل تغيبه.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة المعثور عليها تخص ش . ع . ك مواليد 79، بفحصها تبين أن الجثة عثر عليها ملفوفة داخل مرتبه وموضوعة داخل جوال ومثبته ببعض الحجارة و الجثة بها آثار إصابة بالرأس.

ونظرا للتطبيق الجيد للخطة تم التوصل إلى وراء إرتكاب الواقعة ن . ب. ج 43 سنة عاطل وج. ج . ا 27 سنة عاطل صديقى المجنى عليه، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات، اعترفا بارتكابهما للواقعة.

حيث قاما باستدارج المجنى علية لمنزل وقاما بتخديره وما ان فارق الوعى قاما بالتعدى عليه ضربا على رأسه حتى فارق الحياة، وقاما بلفه داخل مرتبه كانت موجودة بالمنزل، وربطها ووضع المرتبة داخل جوال، وتم وضع كمية من الأحجار داخل الجوال، وألقياه الجثة بترعة الفاروقية، وعللوا سبب ذلك وجود خلافات مالية بينهما.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التى تولت التحقيق برئاسة المستشار حسام الكعدى مدير نيابة دار السلام جنوب شرقى سوهاج.