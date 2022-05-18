الأسقف العام بأفريقيا للأقباط الأرثوذكس يلتقى بسفير مصر في دولة مالاوى

كتب محمد الأحمدى

بدأ الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا زيارة هي الأولى لدولة مالاوى، والتقى بمحمد الشريف سفير مصر فى مالاوى، ورانيا البحبوحى مستشار السفارة، حيث تم بحث كيفية مشاركة الكنيسة القبطية في المجالات التنموية هناك، في إطار دعم العلاقات بين مصر ومالاوي.

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى يوم 1 يونيو المقبل، والذى يوافق ذكرى هروب العائلة المقدسة من بيت لحم فى فلسطين إلى مصر فى سيناء .