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اعترافات متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالتجمع: كنت أشتريها بأسعار أعلى من البنوك

الأربعاء، 18 مايو 2022 09:14 م
اعترافات متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بالتجمع: كنت أشتريها بأسعار أعلى من البنوك متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة ، فى واقعة ضبط شخص بحوزته مبالغ مالية وعملات اجنبية فى منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، عن أن المتهم اعترف بالاتجار فى العملات خارج السوق المصرفى وشرائها بأسعار أعلى من البنوك 
 
 
كانت إدارة مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول، بحوزته مبالغ مالية وعملات أجنبية فى منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.
 
جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النقد الأجنبى.
 

النقـد الأجنبى

أخبار الحوادث

القاهرة الجديدة

عقوبة الاتجار فى النقد الأجنبى


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