اعترافات "لص" تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالجمالية تقوده للمحاكمة

قررت نيابة الجمالية، إحالة "لص" تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بمنطقة الجمالية، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومرتكبى جرائم السرقة، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واتضح أن (له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة)، وبحوزته ( 4 هواتف محمولة مجهولة المصدر).

وبمناقشته عن مصدر الهواتف إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " النشل "، كما أقر بأن الهواتف المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقة من أشخاص حال تواجدهم بدائرة القسم.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.