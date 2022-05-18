اسفكسيا الغرق وراء مصرع طفلين من عائلة واحدة خلال الاستحمام في ترعة بمركز الصف

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث غرق طفلين أبناء عمومة، خلال الاستحمام بإحدى الترع في قرية بالصف، حيث تم مناظرة الجثتين، وتبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتبين أن الطفلين هربا من ارتفاع درجة الحرارة بالاستحمام بترعة القرية إلا أنه نظرا لعدم إجادتهما السباحة تعرضا للغرق، وفشلت محاولات إنقاذهما، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفلين بإحدى الترع في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثتين وتبين غرق طفلين أبناء عمومة خلال الاستحمام بالترعة، لعدم إجادتهما السباحة.

تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة ،وباشرت النيابة المختصة التحقيق.