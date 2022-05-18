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استكمال إعادة محاكمة 11 متهما بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".. اليوم

الأربعاء، 18 مايو 2022 02:00 ص
استكمال إعادة محاكمة 11 متهما بـ"أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".. اليوم محكمة، ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تواصل الدائرة الرابعة إرهاب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة بـ "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير".
 
 
وكانت النيابة أسندت للمتهم وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
 
 
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهما حضوريا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهما بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف.
 
 

احداث الذكري الثالثة

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الذكرى الثالثة لثورة يناير

أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير

المستشار محمد السعيد الشربينى


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