

ففي بنجلاديش، سجلت المديرية العامة للخدمات الصحية 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و953 ألفا و81 إصابة.. وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، لتظل حصيلة وفيات الفيروس ثابتة عند 29 ألفا و127 حالة وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و977 ألفا و944 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و296 حالة.



وفي هونج كونج، سجلت وزارة الصحة 328 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و209 آلاف و68 حالة والوفيات إلى 9 آلاف و361 حالة.



وفي لاوس، سجلت السلطات الصحية 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 209 آلاف و502 إصابات، ولم تسجل السلطات الصحية، حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 754 حالة.



وفي البوسنة والهرسك، سجلت السلطات الصحية 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 377 ألفا و606 إصابات، وسجلت السلطات الصحية حالتي وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 15 ألفا و783 حالة.



وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 6 آلاف و252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و402 ألفا و16 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 29 ألفا و592 حالة.



وفي بروناي دار السلام، سجلت السلطات الصحية 265 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 145 ألفا و221 إصابة مؤكدة، كما لم تسجل أي حالات وفاة لتستقر إجمالي حالات الوفيات 219 حالة وفاة.



وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 46 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و104 آلاف و707 إصابات، كما بلغت حصيلة الوفيات 8529 حالة.



وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وصفر وفيات، ليصل إجمالي الإصابات إلى 792 ألفًا و680 حالة والوفيات إلى 9709 حالات وفاة.



وفي نيبال، سجلت السلطات الصحية 19 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 979 ألفا و22 إصابة، ووصل عدد حالات الوفاة إلى 11 ألفا و951 حالة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 382 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و13 ألفًا و622 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و53 وفاة.



وفي هولندا، سجلت السلطات الصحية 1249 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 8 ملايين و71 ألفا و518 إصابة مؤكدة، كما سجلت 3 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 22 ألفا و297 حالة وفاة.



وفي سويسرا، سجلت السلطات الصحية 1318 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و642 ألفا و604 إصابات مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 13 ألفا و934 حالة وفاة.



وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليونين و977 ألفا و944 إصابة، وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6 آلاف و296 حالة.



وسجلت إيطاليا 44 ألفا و489 إصابة و 148 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 17 مليونا و116 ألفا و550 إصابة والوفيات إلى 165 ألفا و494 حالة وفاة.



وسجلت سلطات الصحة البريطانية 986 حالة وفاة، و63 ألفا و296 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع عدد المتوفين في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 177 ألفا و410 أشخاص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 22 مليونا و203 آلاف و799 حالة إصابة.



وسجل سلطات الصحة القبرصية 24 حالة وفاة، و2422 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1051 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 473 ألفا و673 حالة إصابة.

وفي البرتغال، سجلت السلطات الصحية 99 ألفا و866 حالة إصابة و142 حالة وفاة جراء كوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي.