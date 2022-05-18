وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء، تحسين الخفاجى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم/الأربعاء/، إن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري وقائد قوات الحدود تفقدا القطاع الغربي للحدود العراقية - السورية لفحص المنظومة الأمنية الخاصة بحماية الحدود وغلق كافة الثغرات التى تحاول عصابات تنظيم "داعش" الإرهابى استغلالها ولمنع دخول المتسللين الأراضي العراقية.



وأضاف، أن "الحدود الفاصلة العراقية - السورية يبلغ طولها 610 كم، وأن الزيارة تعد عامل ضغط على العصابات الإجرامية لملاحقتها ومنع أى حركة إمداد لها من خلال إحكام سيطرتنا على الحدود".



وأكد الخفاجي، أن الحدود العراقية أصبحت آمنة من خلال قطع الإمداد على الإرهابيين وعدم تمكنهم من الدخول والتأثير على الوضع الأمني.