اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 04:56 م
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنوفية

الأربعاء، 18 مايو 2022 03:43 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنوفية حادث تصادم - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب منذ قليل، 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة الاصطدام بسيارة ملاكى على طريق "شبرا باص" بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، يفيد بإصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة الاصطدام بسيارة ملاكى على طريق شبرا باص بمركز شبين الكوم، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 


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