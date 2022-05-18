إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتيجة الاصطدام بسيارة ملاكى على طريق "شبرا باص" بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.