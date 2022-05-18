إصابة وزير الصحة الأمريكى بفيروس كورونا بعد لقائه نظيره الألمانى

كتب محمد جمال

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا ثبتت إصابته بالفيروس يوم الأربعاء أثناء زيارته لبرلين، لينضم إلى قائمة المصابين بالفيروس في إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأوضحت أنه تم تطعيم بيسيرا بالكامل وكان يعاني من أعراض خفيفة، وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة الأمريكية "سارة لوفنهايم"، إن وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا سيواصل العمل في العزل.

وكان بيسيرا آخر مرة في البيت الأبيض يوم الخميس الماضي، ولا يعتبر من المقربين من بايدن.

وكان بيسيرا في برلين لحضور اجتماع لوزراء الصحة من مجموعة الدول السبع يومي الخميس والجمعة.

والتقى بيسيرا مع وزير الصحة الألمانى كارل لوترباخ، والتقى بشكل منفصل برئيس وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا، لوثار فيلر، وهما من كبار خبراء الفيروسات في البلاد وإدارة أكبر مستشفى في برلين، شاريت.

ولم يرد أى من مكاتبهم على الفور على طلبات التعليق.

وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي للاجتماعات مع فيلر الرجال يقفون بالقرب من بعضهم البعض في الخارج دون أقنعة، لكنهم يرتدون أقنعة أثناء وجودهم فى الداخل.