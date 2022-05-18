إحالة طالبين بالإعدادية فى البحيرة للتحقيق لحيازتهما هواتف محمولة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بكل القرى والمراكز، مشددا على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة اللجان التى تشهد امتحانات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذا الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات.

وشدد محافظ البحيرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان حرصاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية.

من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية رصدت إحالة طالبين داخل لجنة 208 بمدرسة الشهيد أحمد ياسين الابتدائية ولجنة 210 بمدرسة بنى ثروت الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية للشئون القانونية لحيازتهم هاتف محمول داخل اللجنة أثناء امتحان مادة الجبر.

كما تمت إحالة المتساهلين من الملاحظين والمراقبين للشئون القانونية أيضاً لإعمال قانون الغش الإلكترونى.