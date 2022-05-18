اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مايو 2022 06:07 ص
أكرم القصاص
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أمريكا تشيد بجهود المجتمع الدولى لمعالجة أزمة المناخ العالمية

الأربعاء، 18 مايو 2022 05:00 ص
أمريكا تشيد بجهود المجتمع الدولى لمعالجة أزمة المناخ العالمية تغير ات المناخ- أرشيفية
أ ش أ

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ثمنت الولايات المتحدة دعم اسكتلندا لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب-26) والنتائج التاريخية الطموحة التي حققها المجتمع الدولي في جلاسكو لمعالجة أزمة المناخ العالمية.
 
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني،خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ورئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون في واشنطن العاصمة.
 
وناقش الجانبان، بحسب البيان، تدخل روسيا العسكري في أوكرانيا والأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا.
 

الولايات المتحدة

اسكتلندا

الامم المتحدة

التغير المناخى


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