أمانة المصريين.. شاب يعثر على 5 آلاف جنيه ويعيدها لصاحبتها بالغربية.. لايف

وقال الشاب الأمين إبراهيم شعبان البالغ من العمر 28 سنة والمقيم بقرية شبرا بيل التابعة لمركز ومدينة السنطة، إنه أثناء تواجده بمحل عمله بمدينة طنطا، شاهد حقيبة تسقط من فتاة وحاول اللحاق بها دون جدوى، وعلى الفور قام بفتح الحقيبة فوجد آلاف الجنيهات، مضيفًا: عدت إلى عملى واحتفظت بالحقيبة وقمت بتفريغ الكاميرات حتى تعرفت على شخصية صاحبتها.

وأوضح بعد ذلك رجعت إلى المكان مرة أخرى لكى أبحث عن صاحبة الأموال المفقودة، وحال عودتى قمت بنشر فيديو لكاميرا مراقبة أثناء سقوطها من فتاة، وبعد 5 أيام وجدت صاحبة الحقيبة وكانت أموال علاج والدتها ومصاريف الكلية الخاصة بها وجزء لطفل يتيم، وعندما أعطتنى علامات وعدد الأموال ومواصفاتها تأكدت أن هذه الفتاة صاحبة الأموال المفقودة، فأعطيت لها المبلغ.