وأظهرت أحدث البيانات التي نشرها المعهد على موقعه الإلكتروني أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 25 مليونا و890 ألفا و456 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 137 ألفا و888 حالة وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن 24 مليونا و299 ألف شخص.