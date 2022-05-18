أسعار النفط تسجل 113.11 دولار لبرنت و112.24دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء113.11 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 112.24 دولار للبرميل.

وأخفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى التوصل لاتفاق بشأن حظر النفط الروسى خلال اجتماع وزراء الخارجية بالاتحاد الأوروبى، فيما أعلن مسئول السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اتفاق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مسئول السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبى، أن إجمالى المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيصل بالتالى إلى مليارى يورو.

ولفت مسئول السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبى، إلى أن الحديث يدور عن موارد من صندوق أوروبى مشترك، بينما تقدم الدول الأوروبية مساعدات أكثر بكثير لأوكرانيا على أساس ثنائى، موضحا أن الاتحاد الأوروبى لم يعترف بانضمام ولو كيلومتر مربع واحد من الأراضى الأوكرانية لروسيا فى حال حدوث ذلك.

كما أعلن جوزيف بوريل، أن موانئ أوكرانيا مغلقة بالألغام ونبحث عن طرق بديلة لاستئناف صادرات الغذاء، وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى،: نشهد تغيرا جيوسياسيا هائلا فى مجال الطاقة، متابعا: لن نعترف بسيطرة روسيا على أى مساحة من أوكرانيا.

وقال جوزيف بوريل إن الاتحاد الأوروبى لم يتفق بعد على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، وأضاف مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي: نستمر بمواجهة صعوبات بشأن موقف موحد حول حظر النفط الروسي.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، أن العقوبات الأوروبية على روسيا تبدو مروعة فقط على الورق، أما على أرض الواقع فمن غير المرجح أن تجبر موسكو على تغيير سياستها تجاه كييف.

وقال رئيس الوزراء المجرى، إن الاتحاد الأوروبى ليس لديه أى وسيلة اليوم للتعامل مع الصراع على أراضى دولة مجاورة، لكن قادة الاتحاد مقتنعون بأن العقوبات يمكنها أن تركع روسيا على ركبتيها لكن هذا الأمر ممكن على الورق فقط.